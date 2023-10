Taylor Fritz: US-Star tritt an Swiss Indoors Basel an

Taylor Fritz : Netflix-Star will Schweizer Tennis-Festspiele in Basel verhindern

Darum gehts Taylor Fritz (ATP 10) ist eine der Attraktionen der diesjährigen Swiss Indoors.

Der US-Amerikaner wurde dank einer Netflix-Serie einem breiten Publikum bekannt.

In Basel könnte er in der zweiten Runde aus Stan Wawrinka (ATP 46) treffen.

Die Schweizer Tennis-Fans dürften keine allzu guten Erinnerungen an Taylor Fritz haben. Schliesslich beendete der US-Amerikaner bei seinem Heimturnier am US Open den Lauf von Dominic Stricker (ATP 90) im Achtelfinal. In Basel könnte der 25-Jährige aus San Diego erneut zum Spielverderber für die einheimischen Zuschauenden werden.



Gewinnt Fritz seine Auftaktpartie gegen den Australier Max Purcell (ATP 40), würde in der zweiten Runde das Duell mit Stan Wawrinka (ATP 46) anstehen, falls der Schweizer seine Aufgabe gegen einen Qualifikanten erledigt. Eine hochklassige Begegnung, welcher sich die Fans nach der verletzungsbedingten Basel-Absage von Wimbledon-Champion Carlos Alcaraz umso mehr entgegensehnen.

Dem Netflix-Fluch getrotzt

Vom diesjährigen Teilnehmerfeld der Swiss Indoors ist Fritz für die breite Masse einer der bekanntesten Namen. Grund dafür ist neben seinen Leistungen vor allem auch die Netflix-Serie «Break Point», in welcher er wie Basel-Titelverteidiger Félix Auger-Aliassime einer der Hauptprotagonisten ist.

«Ich glaube, dass die Serie auch bei Leuten gut ankommt, die sich nicht so sehr für die Tenniswelt interessieren. Die Leute scheinen die Show zu geniessen», sagt Fritz über den Netflix-Hit. Nachdem «Break Point» im Januar 2023 erschien, litt er wie viele andere Darsteller und Darstellerinnen der Serie am sogenannten «Netflix-Fluch». Ein Ausdruck, den viele Medien für das vorzeitige Scheitern der Stars an wichtigen Turnieren nach der Serien-Erstausstrahlung verwendeten. Auger-Aliassime etwa vermochte dieses Jahr nicht im Ansatz an seinen starken Herbst 2022 anknüpfen.

Fritz selbst gewann zwar 2023 die Hartplatzturniere in Delray Beach und Atlanta, doch an den Grand-Slams war beim Australian Open, dem French Open und Wimbledon jeweils spätestens in der dritten Runde Endstation. Erst beim Heimturnier am US Open gelangen der Weltnummer 10 vier Siege am Stück, ehe ihn Superstar Novak Djokovic im Viertelfinal stoppte.



Tennisprofi anstatt Model-Karriere

An den Swiss Indoors ist der Amerikaner nun der dritthöchst gerankte Spieler und auch aufgrund der Formschwäche des top gesetzten Holger Rune einer der Top-Favoriten auf den Titel. Dass Fritz es überhaupt zum Tennis-Profi geschafft hat, ist nicht selbstverständlich. In seiner Heimat übte er in seiner Jugend viele andere Sportarten wie Skaten oder Surfen aus. Und auch eine Model-Karriere wäre eine Option gewesen.

«Ich erinnere mich, dass ich mit 15 oder 16 Jahren zu einem meiner Freunde sagte, dass ich modeln würde, wenn es mit dem Tennis nicht klappen würde», sagte Fritz zuletzt in einem Interview mit dem «C Magazine». Auch als aktiver Sportprofi beschäftige er sich viel mit Mode und mit dem Aufbau einer eigenen Mode-Marke. In Basel will Fritz nun in der St. Jakobshalle eine gute Figur abgeben, auch wenn er bei einem Duell gegen einen Schweizer das Publikum gegen sich haben wird.

