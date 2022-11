Taylor Swift belegt als erste Sängerin die ersten zehn Plätze der Billboard-Charts

Sängerin : Rekord! Taylor Swift erobert die ersten zehn Plätze der US-Charts

In ihrer Karriere hat die 32-Jährige bereits einige Rekorde gebrochen. Mit der Belegung der ersten zehn Plätze der Billboard-Charts geht sie nun in die Geschichte ein.

Zusätzlich wurde die 32-Jährige die am meisten gestreamte Künstlerin innerhalb eines Tages in der Geschichte des Musikdienstes.

Wie der Branchendienst Billboard am Montag mitteilt, platzierten sich zehn Songs der Musikerin in den Top Ten der US-Charts.

In der 64-jährigen Chart-Geschichte war das zuvor noch nie einem Künstler oder einer Künstlerin gelungen. Daher war auch Swift selbst von ihrem Triumph überrascht. «10 von 10 in den Hot 100? Ich kann nicht mehr», schrieb sie auf Twitter.

«Midnights» legte Spotify lahm

«Midnights» war am 21. Oktober in den Handel gekommen und hatte angesichts des Nutzeransturms vorübergehend den Streamingdienst Spotify lahmgelegt. Es wurde das innerhalb eines Tages am meisten gestreamte Album in der Geschichte der Plattform. Mit «Midnights» ist Swift nach einem Ausflug ins Folk-Genre zum Pop zurückgekehrt.