Taylor-Swift-Fan verkauft Konzert-Regenwasser für 250 US-Dollar

1 / 6 Am Samstagabend lieferte Taylor Swift trotz strömenden Regens ihre Show in Foxborough, Massachusetts, ab. Twitter/TaylorSwift Ihr wegen des Regens kaputtgegangenes Keyboard wechselte sie kurzerhand mit der Gitarre aus. Twitter/TaylorSwift Nach der Show tauchte ein kurioses, mittlerweile wieder gelöschtes Angebot auf dem Facebook-Marktplatz auf: Für schlappe 250 Dollar verkaufte ein Swiftie Regenwasser – angeblich frisch im Gillette-Stadion aufgefangen. Instagram/onlyinbos

Darum gehts Bei Taylor Swifts (33) Konzert in Massachusetts fiel strömender Regen.

Ein Fan soll das Regenwasser aufgefangen und für 250 US-Dollar auf Facebook zum Verkauf angepriesen haben.

Mittlerweile wurde der Beitrag jedoch gelöscht.

Geld fällt bekanntlich nicht vom Himmel – oder etwa doch? Ein Taylor-Swift-Fan versuchte zumindest, mit dem, was die Natur ihm gab, ordentlich Kasse zu machen. Dafür hat er angeblich Regen, der während des Swift-Konzerts in Massachusetts niederging, aufgefangen und mit der Beschriftung «Taylor Swift Eras Tour Merch Rain» online gestellt. Für satte 250 US-Dollar konnte man das Regenwasser, das in kleine Cannabis-Behältnisse eines örtlichen Head-Shops abgefüllt wurde, auf dem Facebook-Marktplatz erwerben. Mittlerweile wurde der Eintrag jedoch gelöscht.

In einem Instagram-Post des Accounts «Only in Boston» ist ein Screenshot des dubiosen Angebots immer noch ersichtlich. «Handelt es sich dabei um Stehplatz- oder Sitzplatzregen», schreibt eine Userin ironisch dazu. «Ich könnte auch noch etwas davon aus meinen Kleidern pressen», so ein weiterer Kommentar.

Erst kürzlich soll ein anderer Swiftie, wie sich Taylors Fans nennen, getragene Kontaktlinsen, mit denen die Eras Tour angeschaut wurden, für 10’000 Dollar zum Verkauf angeboten haben, wie das Portal «Unilad» berichtet. Ob sich die unbekannten Fans damit lediglich einen Scherz erlaubt haben, kann nur spekuliert werden.

Taylor Swift: «Ich möchte mich beim legendären Publikum bedanken»

Fakt ist, dass es während Swifts Auftritt in Massachusetts in Strömen geregnet hat. «Wir hatten schon vorher Regenshows im Gillette Stadion, aber dies war eine gewaltige Sintflut, die nie nachliess. Ich möchte mich nur bei diesem legendären Publikum bedanken», schrieb die Musikerin nach der Show am Samstagabend auf Twitter.

Wirklich unter den Wetterbedingungen gelitten hatte vor allem ihr Keyboard. Als sie den Song «Red (Taylors Version)» darauf anstimmen wollte, merkte sie, dass die Tastatur kaputt war. «Mein Keyboard war buchstäblich unter Wasser», sagte die 33-Jährige zum Publikum. Als Bühnenprofi wusste Taylor aber natürlich zu improvisieren. «Ich hole mir einfach meine Gitarre, alles wird gut», sagte sie unter dem Jubel der Fans. Der Rest der Show verlief ohne weitere Zwischenfälle.

Konzertbeginn musste verschoben werden

Das Wetterpech scheint Swift ein Stück zu begleiten. Bereits die erste Show der Eras Tour in Nashville hätte infolge von sintflutartigen Regens beinahe abgesagt werden müssen. Die Sängerin betrat schliesslich um 22 Uhr die Bühne, zwei Stunden nach dem offiziellen Konzertbeginn.

Für die Geduld ihrer Fans bedankte sich die «Anti-Hero»-Interpretin auf Twitter und schrieb über den Auftritt: «Die Tänzer, die Band, das Publikum und ich verwandelten uns alle in kleine Kinder, die die ganze Nacht fröhlich in Pfützen hüpften. Das war eine späte, tolle Nacht, die ich nicht vergessen werde.»

Bist du ein Fan von Taylor Swift? Ja, ich liebe sie! Ich mag ihre Songs, aber 250 Dollar für Regenwasser würd ich jetzt nicht ausgeben. Nein, ist nicht so mein Fall.