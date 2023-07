Seattle: Talyor-Swift-Fans lösen seismographische Aktivitäten aus

Am 22. und 23. Juli trat Taylor Swift in Seattle auf.

Taylor-Swift-Fans tanzten an ihren Konzerten in Seattle begeistert mit.

An Taylor Swifts Konzerten in Seattle gaben ihre Fans richtig Gas – sie tanzten so begeistert mit, dass ein lokales Seismometer bei den Auftritten am 22. und 23. Juli seismische Aktivitäten registrierte. Laut der Seismologin Jackie Caplan-Auerbach entsprechen die Aktivitäten einem Erdbeben der Stärke 2,3.