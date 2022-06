Stars reagieren auf Abtreibungsurteil : Taylor Swift, Hailey Bieber und Mariah Carey sind «absolut geschockt»

Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen das liberale Abtreibungsrecht in den USA erschüttert zahlreiche Prominente.

Zahlreiche Prominente haben erschüttert auf die historische Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen das liberale Abtreibungsrecht in den USA reagiert. «Ich bin absolut geschockt, dass wir an dieser Stelle stehen», schrieb Sängerin Taylor Swift bei Twitter. «Nach so vielen Jahrzehnten, in denen Menschen für das Recht von Frauen, über ihren Körper zu bestimmen, gekämpft haben, hat uns diese Entscheidung das wieder weggenommen.»