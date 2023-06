Taylor Swift kommt in die Schweiz – fünf Fakten über den Megastar

1 / 8 US-Popstar Taylor Swift gehört zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen. IMAGO/ZUMA Wire Ihr geschätztes Vermögen beläuft sich laut «Forbes» auf 740 Millionen Dollar. IMAGO/ZUMA Wire Damit ist die 33-Jährige die zweitreichste Self-Made-Frau im US-amerikanischen Musikgeschäft. REUTERS

Darum gehts Popstar Taylor Swift hat weitere Termine für ihre «The Eras Tour» angekündigt.

Die 33-Jährige spielt am 9. Juli 2024 im Letzigrund Stadion in Zürich.

20 Minuten hat fünf Fakten über die Sängerin zusammengetragen.

Taylor Swift gehört mit 290 Millionen verkauften Tonträgern zu den Top-Megastars der Pop-Kultur. Jetzt hat die Sängerin aus Pennsylvania Konzertdaten in Europa für ihre «The Eras Tour» angekündigt. Sie startet am 9. Mai 2024 in Paris und führt sie am 9. Juli 2024 ins Stadion Letzigrund in Zürich. Fans können sich bis Freitag, 23. Juni, um 23.59 Uhr bei Ticketcorner für den Ticketverkauf registrieren. Der erste Zugang zum Kauf von Tickets ist ab Donnerstag, 13. Juli 2023, 10 Uhr, möglich.

Zur Feier des Tages hier ein paar Taylor-Fakten, die man als echter Swiftie kennen sollte:

Taylor Swift ist eine Katzennärrin

Die 33-Jährige wohnt mit drei Katzen zusammen, wobei eine davon fast so berühmt ist, wie ihre Besitzerin. Olivia Benson, die schottische Faltohrkatze, gehört nämlich zu den wohlhabendsten und einflussreichsten Haustieren der Welt. Sie wurde von der Plattform «All About Cats» in einem entsprechenden Ranking auf Platz drei gesetzt. Der Liste zufolge ist das Büsi stolze 97 Millionen Dollar, also umgerechnet rund 90 Millionen Franken, wert.

Taylor wuchs auf einer Weihnachtsbaum-Farm auf

Bevor Taylor mit ihrer Familie nach Tennessee umgezogen ist, um ihre Musikkarriere voranzutreiben, verbrachte sie ihre Kindheit in Pennsylvania. Dort lebte sie auf einer elf Hektar grossen Weihnachtsbaum-Farm. Ihre Aufgabe soll damals gewesen sein, sicherzustellen, dass die Bäume vor dem Verkauf käferfrei sind. Viele Songs greifen ihre Kindheitserlebnisse von der Farm auf, unter anderem der Track «Christmas Tree Farm». Dieser erschien auf dem Album «Folklore», das 2021 bei den Grammy Awards zum Album des Jahres gekürt wurde.

Taylor schrieb als Teenie ein Buch

Im Alter von 14 Jahren schrieb die Sängerin ein Buch mit dem Titel «A Girl Named Girl», wie sie einst in einem «GQ»-Interview offenbarte. Es handelt sich dabei um eine nicht-autobiografische Geschichte, die allerdings nie veröffentlicht wurde. Es geht um die Mutter einer Tochter, die sich eigentlich einen Jungen gewünscht hatte – viel mehr ist zum Inhalt nicht bekannt. Swift soll das 350-seitige Buch während der Sommerferienzeit geschrieben haben – aus Langeweile, weil alle ihre Freunde weg waren.

Taylor will keine Tattoos

Taylor machte es sich einst zum Ritual, die Zahl 13 vor jedem Konzert auf ihren Handrücken zu malen. Es handelt sich dabei um ihre Glückszahl (sie wurde am 13. Dezember 1989 geboren). Es wurde gemunkelt, die Sängerin habe sich die Zahl als Tattoo stechen lassen. In einem Interview mit dem Musikportal «Taste of Country» meinte sie aber: «Leute fragen mich ständig, ob ich ein Tattoo machen möchte. Ich denke, ich könnte mich niemals festlegen.» Umso grösser war die Aufregung, als Swift 2019 zum Release ihrer Single «You Need To Calm Down» ein Foto auf Instagram postete. Zu sehen ist ihr Rücken, den schwarze Schmetterlinge und eine Schlange zieren. Offenbar ein Fake, wie sich später herausstellte.

Taylor singt Liebeslieder über ihre Verflossenen

Swift ist bekannt für ihre herzzerreissenden Songs, die von ihren Ex-Freunden handeln. Beispielsweise ihr Track «All Too Well» erschien 2012 und ist, so glauben Fans, dem Schauspieler Jake Gyllenhaal (42) gewidmet, den die Sängerin 2010 gedatet hat. Auch in der Trennungshymne «We Are Never Ever Getting Back Together» soll es um Gyllenhaal gehen. Der 2014 veröffentlichte Song «I Know Places» soll von Beziehung mit Ex-One-Direction-Frontmann Harry Styles (29) handeln. Mit ihm war sie 2012 einige Monate lang liiert.

