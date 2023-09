Travis Kelce ist der Neue von Taylor Swift

Er ist erfolgreich

Travis Kelce spielt seit 2013 bei den Kansas City Chiefs in der NFL, der besten American Football Liga der Welt. Mit den Chiefs gewann Kelce 2020 und 2023 den Superbowl, also den NFL-Meistertitel. Kelce spielt Tight End, er gehört auf dieser Position zu den Besten in der Historie. In den letzten Jahren wurde er mehrfach als bester Tight End der Liga gehandelt – und liess den Vorschusslorbeeren auch Taten folgen. Dass er so erfolgreich spielt, hat auch damit zu tun, dass er mit dem Spielmacher, Quarterback Patrick Mahomes, bestens harmoniert.