Taylor Swift: Ticketverkauf für Tour wurde abgeblasen

Zu Beginn der Woche startete der Vorverkauf für Taylor Swifts US-Tour . Der grosse Ansturm sorgte beim Verkäufer Ticketmaster jedoch für technische Probleme. Der Server der Seite brach mehrmals zusammen. Ticketmaster selbst sprach am Dienstag auf Twitter von einer «historisch beispiellosen» Nachfrage.

Innerhalb eines Tages wurden bereits mehr als zwei Millionen Tickets für die Tournee verkauft. Um Zugriff auf den exklusiven Ticketverkauf zu erhalten, registrierten sich über 3,5 Millionen Menschen zuvor als «geprüfte Fans». Jedoch klagten mehrere Leute darüber, dass ihr Zugangscode auf der Seite nicht funktioniere. Sie hingen stundenlang in der Warteschlange, um ihre Tickets zu ergattern.

Für Freitag war der reguläre Ticketverkauf geplant. Diesen hat das Unternehmen nun aber abgesagt. «Aufgrund der ausserordentlich hohen Nachfrage an den Ticketverkaufssystemen und des unzureichenden verbleibenden Kartenbestands, um die Nachfrage zu befriedigen, wurde der morgige öffentliche Vorverkauf für Taylor Swift, The Eras Tour abgesagt», teilte das Unternehmen am Donnerstag auf Twitter mit.