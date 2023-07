Tickets für Taylor Swift in 30 Minuten ausverkauft

Um an eines der rund 95’000 Billetts für die Konzerte am 9. und 10. Juli im Zürcher Letzigrund-Stadion zu kommen, mussten sich Fans zwischen dem 20. und 23. Juni online für den Vorverkauf registrieren. Daraufhin wurde an die Registrierten vorab per Mail ein Zugangscode inklusive Link zum Verkauf verschickt. Wer sich nicht vorab registriert hatte, konnte gar kein Ticket erwerben. Pro Code hatte man die Möglichkeit, maximal vier Tickets zu kaufen. Es galt die Regel «first come, first serve» – solange der Vorrat reicht. Wer sich heute aber eines sichern konnte, musste tief in die Tasche greifen: 167 Franken kostet ein Stehplatz, für die teuersten Sitzplätze muss man bis zu 290 Franken ausgeben.