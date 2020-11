American Music Awards : Taylor Swift wird als «Künstlerin des Jahres» ausgezeichnet

In der Nacht zum Montag fanden in den USA die American Music Awards statt. Justin Bieber und Taylor Swift holten sich drei Preise ab.

Moderiert wurde die Gala von der Schauspielerin Taraji P. Henson, coronabedingt in einer weitgehend leeren Konzerthalle.

US-Sängerin Taylor Swift (30) hat wie im Vorjahr bei den American Music Awards abgeräumt. Swift wurde bei der Gala in der Nacht zum Montag in Los Angeles in der Top-Sparte als «Künstler des Jahres» ausgezeichnet.