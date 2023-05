Taylor Swift und Matty Healy wurden erstmals zusammen fotografiert

Insider behauptet, Taylor und Matty seien unglaublich verliebt

Bereits lange Zeit zuvor soll der Stein zwischen den Promis ins Rollen gekommen sein. So hatte Swift bei einem Konzert von The 1975 in London im Januar einen Gastauftritt. Damals kündigte Matty Healy sie mit den Worten «die Königin» an. Hinter der Bühne soll sie sich zudem mit der Mutter des Rockstars unterhalten und auch ein Selfie mit ihr geschossen haben. Die Gerüchte um eine Liaison haben beide in den vergangenen Wochen immer wieder mit kleineren Hinweisen in den sozialen Medien selbst befeuert. Matty soll auch an Swifts neuem Album «Midnights» beteiligt gewesen sein. Allerdings habe es die Kollaboration nicht auf die Platte geschafft, wie ein britisches Boulevardblatt berichtete.