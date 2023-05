Taylor Swift und Matty Healy sollen ein Paar sein

Nur wenige Wochen nach Bekanntwerden der Trennung von ihrem Verlobten Joe Alwyn (32) soll Sängerin Taylor Swift (33) Gerüchten zufolge wieder in festen Händen sein. Bei dem neuen Mann an ihrer Seite handelt es sich laut «The Sun» angeblich um Matty Healy (34), den Frontmann der britischen Indie-Rock-Band The 1975.

Taylor Swift überraschte bei Konzert von The 1975

Für eingefleischte Fans dürften die angeblichen Liebes-News nicht überraschend kommen: Bei einem Konzert von The 1975 in London hatte Taylor Swift im Januar einen Gastauftritt. Matty Healy kündigte sie damals mit den Worten «die Königin» an. Hinter der Bühne soll sie sich zudem mit der Mutter des Rockstars unterhalten haben. Die Gerüchte um eine Liaison haben beide in den vergangenen Wochen immer wieder mit kleineren Hinweisen in den sozialen Medien selbst befeuert. Auch an Swifts neuem Album «Midnights» soll dieser beteiligt gewesen sein. Die Zusammenarbeit hat es laut dem britischen Boulevardblatt allerdings nicht in die Endauswahl geschafft.