Taylor Swift und Travis Kelce halten Händchen

Momentan gibt es wohl kein Paar, das mehr zu reden gibt, als Pop-Ikone Taylor Swift und ihr angeblicher Freund, der Football-Star Travis Kelce. Seit sie bei zwei seiner Spiele aufgetaucht ist , spielt Social Media verrückt - man kommt kaum an den beiden vorbei. Vor allem jetzt nicht mehr, da verschiedene Fotos von den beiden aufgetaucht sind, auf denen sie innig Händchen halten. Und zwar so, dass man lesen kann, dass es etwas Ernstes ist - zumindest, wenn man den Hobby-Körpersprache-Experten auf Tiktok glaubt.

Es gibt verschiedene Arten, Händchen zu halten - so viel ist klar. Dass man aber etwas hineininterpretieren kann, sei totaler Humbug, sagt Körpersprachen-Experte und Autor Stefan Verra. Der Status einer Beziehung könne anhand des Händchenhaltens nicht festgemacht werden - das habe drei Gründe: «Solche Einschätzungen werden anhand von Fotos gemacht. Körpersprache ist aber immer Bewegung.» Weiter: «Von aussen kann nicht erkannt werden, ob die beiden in ihrer Körpersprache ehrlich sind, oder für die Kameras etwas vorspielen.» Und: «Es gibt anatomische Gründe, warum wir gewisse Handhaltungen sehen. Männer halten bei herunterhängenden Armen die Handrücken meist weiter nach vorne gedreht, während Frauen offenere Handflächen zeigen.»

Grund dafür ist Brustmuskulatur

Das sei ganz einfach zu erklären, nämlich mit dem Körperbau: Stärker entwickelte Brust- und Rückenmuskeln beim Mann führten dazu. Bei der Frau ist ein flexibleres Ellbogengelenk für die offenere Handhaltung verantwortlich. Ergebnis: «Meist hält der Mann die Hand vorne. Wer da etwas reininterpretiert, ist entweder unwissend oder ein Scharlatan», so Verra weiter.

Ähnlich sieht es Körpersprachen-Experte Sascha Morgenstern: «Jeder hat seine eigene Art, Händchen zu halten. Wenn Menschen unterschiedlich gross sind, bieten sich verschiedene Formen besser an.» Aber: «Das Händchenhalten sagt nichts darüber aus, wie glücklich man in einer Beziehung ist.» Es sei aber so, dass durch die Verschränkung das Kuschelhormon ausgeschüttet werde - «und das stärkt die Verbindung.»

Was Taylor und Kelce anbelangt, könne man die Situation lediglich deuten: «Es ist ein Paar, das sich gerne anfasst und berührt, es ist ein inniges Halten - das macht man nicht mit jedem», so Morgenstern. Weiter könne er gewisse Rollenbilder in den Fotos erkennen: «Er geht voran, er zeigt einen starken Beschützerinstinkt. Sie spielt sich ein, lässt es passieren und scheint es zu geniessen.»