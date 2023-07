Verkehr Sommerferien und Gotthard: TCS erwartet massive Staus

In einigen Kantonen sind bereits Ferien, in anderen warten Familien noch sehnsüchtig auf den bevorstehenden Urlaub. Der Touring Club Schweiz gibt Tipps, wie der entspannte Ferienstart gelingt.

Sieht es in den Sommerferien wieder aus wie im Jahr 2022 vor Ostern, als der Stau zeitweise über 22 Kilometer lang war? Der TCS hat sich an eine Prognose gewagt. 20M

Darum gehts Mit Beginn des Julis sind in vielen Kantonen die Sommerferien angebrochen.

Damit kommen auch verstopfte Strassen in Richtung Süden.

In der Übersicht erfährst du, wie du dich wappnen kannst und wo besonders viel Geduld benötigt wird.

Sommerzeit ist Ferienzeit – sowohl in der Schweiz als auch in den europäischen Nachbarländern. Diesen Sommer ist mit einem noch höheren Verkehrsaufkommen als im Rekordjahr 2022 sowie massiven Staus auf Schweizer Strassen zu rechnen. Im Fall einer Panne im Ausland wird es zu sehr langen Wartezeiten kommen, weil die Pannendienste überlastet sind. Der TCS gibt Tipps, wie man Staus umfahren und das Risiko einer Panne reduzieren kann.

So sieht die Verkehrslage zum Ferienbeginn aus

Der TCS rechnet dieses Jahr mit einem ausserordentlich hohen Verkehrsaufkommen auf den Strassen. Anhaltende Streiks in Frankreich und Italien sowie die aktuellen Probleme im Flugverkehr führen voraussichtlich dazu, dass sich die Situation zusätzlich verschärft. Auch die Sperrung des Vorarlbergtunnels in Österreich führt zu zusätzlichem Verkehr über die Gotthard- und San-Bernardino-Route.

So viel Stau wird am Gotthard erwartet

Zwischen Anfang Juli und Ende August kommt es vor dem Gotthard-Tunnel in beiden Richtungen zu langen Staukolonnen. Ein grosser Teil der Touristinnen und Touristen, die in den Süden fahren, reisen im Juli zwischen Freitag und Montag Richtung italienische Grenze. In diesen Tagen kann der Stau am Gotthard-Nordportal die zehn Kilometer-Marke problemlos übersteigen. Vereinzelt wird dies auch noch im August der Fall sein. Wer lange und anstrengende Wartezeiten vermeiden will, dem rät der TCS, während der Woche zwischen Dienstag und Donnerstag Richtung Tessin zu fahren. Grundsätzlich lohne es sich, früh am Morgen oder am späteren Abend abzureisen.

Zieht es dich in den Ferien in den Süden? Ja, aber ich umfahre den Stau jeweils gekonnt. Ja, am Stau werde ich wohl nicht vorbeikommen. Ja, aber ich reise mit dem Zug und mache mir keine Sorgen um Stau. Ja, aber ich reise mit dem Flugzeug. Nein.

Der Rückreiseverkehr in Richtung Norden startet bereits ab dem 20. Juli und dauert bis Ende August. Die längsten Wartezeiten am Gotthard-Südportal werden jeweils an den Wochenenden bzw. zwischen Donnerstag und Montag erwartet, die kürzesten am Dienstag. Es empfiehlt sich, entweder früh am Morgen oder spät abends abzureisen.

So kann der Gotthard-Stau umfahren werden

Um den Stau vor dem Gotthard-Tunnel zu umfahren, wird oft die A13 via San Bernardino als Alternative genutzt. Allerdings können bei hohem Verkehrsaufkommen auch auf der San-Bernardino-Route Staus auftreten. Als Alternativen zum Gotthard-Tunnel und zur San-Bernardino-Route bieten sich für Reisende in den Süden insbesondere der Gotthard-Pass sowie weitere Alpenpässe an. Wegen der Sperrung des Arlbergtunnels werden auch viele Reisende aus Deutschland und Österreich auf die Schweiz ausweichen müssen.

So können Pannen verhindert werden

Je mehr Staus und je länger die Fahrstrecke, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit einer Panne. Um das Risiko einer Panne möglichst gering zu halten, empfiehlt der TCS einen Feriencheck:

Reifendruck kontrollieren

Kontrollieren, ob die Batterie geladen ist und Überbrückungskabel mitführen

Ölstand kontrollieren

Tank jeweils füllen und Reservekanister als Sicherheit

Wann wurde die letzte Fahrzeugüberprüfung (Service) vorgenommen