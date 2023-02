Kanton Aargau: TCS schickt Werbebrief an toten Buben (2)

Eine Aargauerin traute ihren Augen nicht, als sie kürzlich Post vom TCS in ihrem Briefkasten entdeckte. Adressiert war das Schreiben an ihren Sohn, der vor 23 Jahren im Alter von zwei Jahren verstorben ist. «Was einem so den Tag versauen kann» und «wenn Werbung über Leichen geht», kommentiert die schockierte Frau das Werbeschreiben. Jeder Tag sei ein Kampf für sie, sich nicht «von der Traurigkeit verschlingen» zu lassen. Sie habe ihren Mann am 4. Mai vergangenen Jahres verloren. Ihr Sohn sei am 3. Mai 2000 verstorben.