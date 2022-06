«Ins Team eingeschlichen» : Team Jumbo-Visma zieht sich wegen Corona von Tour de Suisse zurück

Das Coronavirus hat sich ins Rad-Team Jumbo-Visma «eingeschlichen». Deshalb nimmt die niederländische Mannschaft nicht mehr weiter an der Schweizer Rundfahrt teil.

Wegen Corona hat sich das Rad-Team Jumbo-Visma von der Tour de Suisse zurückgezogen. Dies gab die niederländische Equipe vor dem Start der fünften Etappe am Donnerstag bekannt. «Grund dafür ist, dass sich trotz aller Vorsichtsmassnahmen erneut Corona in das Team eingeschlichen hat», hiess es in einer Mitteilung. Wer sich von den sieben an der Rundfahrt teilnehmenden Profis infiziert hat, wurde nicht bekannt gegeben.