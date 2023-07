Frauen-WM: Gaëlle Thalmann wird von Lob überschüttet

Gaëlle Thalmann brillierte und bleibt an der WM ohne Gegentor.

Auch im zweiten Spiel hält die Nati den Kasten an der WM sauber . Gegen Gruppenfavorit Norwegen war das definitiv keine einfache Aufgabe. Doch die Nati verteidigte konsequent und hatte dazu die Spielerin des Spiels auf der eigenen Seite. Gaëlle Thalmann zog einen Sahnetag ein und hielt ihre Farben mehrfach im Spiel.

Dementsprechend gross war das Lob der eigenen Teamkolleginnen nach Spielschluss. Meriame Terchoun sagte gegenüber 20 Minuten: «Sie war echt überragend. Ich habe das eine oder andere graue Haar bekommen. Es war brutal sackstark.» Genau das würde man bei so einem Turnier brauchen. «Es tut einem so gut, wenn man eine solche Wand hinten drin hat», fuhr Terchoun fort.

Thalmann und der Ball – gegen Norwegen zog sie diesen magisch an.

«Gehört zu meinem Job»

Doch wie sah die 37-Jährige, die nach der WM ihre Karriere beendet, die eigene Leistung? Die Antwort: nüchtern. An der Pressekonferenz sprach sie eigentlich nur über die Teamleistung. Man habe ein gutes Team gehabt. Gegen einen solchen Gegner könne man ja nicht alles verteidigen. «Es gehört zu meinem Job», so Thalmann.

Dass es ihr letztes Turnier sei, daran wolle sie nicht denken. «Wir haben ein gemeinsames Ziel, die Gruppe zu überstehen. Hinter diesem Ziel stehe ich und versuche, meinen Beitrag dazuzugeben», so die Torhüterin. Die Auszeichnung als Spielerin des Spiels sei schön, aber eigentlich müssten alle eine für die Leistung erhalten.

Platz 1 als Ziel in der Gruppe

Nati-Trainerin Grings meinte im Anschluss an die Medienkonferenz mit Thalmann. «Zu bescheiden. Sie hat einen fantastischen Job gemacht.» Thalmann sei aktuell in einer super Form und habe extrem viel investiert. «Dass sie sich so belohnt, auch mit der Trophäe zur Spielerin des Spiels, freut mich extrem. Ich bin glücklich, sie zu haben.»