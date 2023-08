Italien: Massimo Segre serviert Verlobte auf Party ab

Es sollte eine Überraschungsparty zum Geburtstag seiner Verlobten Cristina Seymandi (47) sein – eine Überraschung wurde es dann tatsächlich, aber der besonders üblen Art: Der bekannte und vermögende Turiner Bankier Massimo Segre (64) tritt mit einem Zettel ans Mikrofon und beginnt zu sprechen: «Ich habe immer gedacht, dass eine Person zu lieben bedeutet, an ihrem Wohlergehen interessiert zu sein, noch mehr als an seinem eigenen. An diesem Abend schenke ich Cristina die Freiheit zu lieben. Einen bekannten Anwalt zu lieben, an dem sie sicher mehr hängt, als an mir.»