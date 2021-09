Red Bull Flugtag in Lausanne - Team Wacky Glider flog sich mit 23 Metern zum Sieg

Am Sonntag, den 19. September, fand der Red Bull Flugtag 2021 in Lausanne statt.

«Bitte stellen Sie ihre Sitze gerade und schnallen Sie sich an. Der Red Bull Flugtag 2021 ist bereit zum Abheben!», hiess es erneut am Sonntagnachmittag in Lausanne. Mehr als 40 Teams wagten sich im Strandbad Bellerive-Plage auf die Abflugbahn. Mit ihren selbstkonstruierten Flugzeugen segelten sie so weit wie möglich über den Lac Léman – im majestätischen Sinkflug die einen, in spektakulären Sturzflügen die anderen. Die Überflieger – und damit Gewinner – des Events sind Wacky Glider.