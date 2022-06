Ferrari war die Rettung: Teamchef wollte Crash-Pilot Schumacher entlassen – Ex-Teamkollege stichelt 

Um Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, kehrt einfach keine Ruhe ein. Nach seinem spektakulären Unfall in Monaco (siehe Video oben), kommt der 23-Jährige nicht aus den Schlagzeilen. Zuletzt hiess es sogar, Schumacher Jr. habe bei seinem F1-Teamstall Haas vor dem Rauswurf gestanden, wie F1-insider.com berichtet. Teamchef Günther Steiner habe ihn bereits in Baku austauschen wollen, dazu kam es bekanntlich nicht. Gerettet hat Schumacher: Ferrari.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff liess zuletzt aufhorchen, als er berichtete, Schumacher stets zu beobachten . Ein baldiger Wechsel zu den Silberpfeilen scheint hingegen nahezu ausgeschlossen. Sollte der Deutsche Haas nach Saisonende verlassen müssen, wäre ein Wechsel zu Aston Martin denkbar. Schliesslich will der britische Automobil-Konzern verstärkt auf den deutschen Markt blicken. Oder Ferrari spricht ein weiteres Machtwort und setzt Schumacher auch 2023 in den Haas-Boliden ...

Mazepin käme sofort zurück

Haas-Chef Steiner hatte Schumacher nach seinem Monaco-Crash gewarnt und gesagt: «Wenn du immer nur Unfälle baust, hast du keine Karriere.» Ein Verlust von Pilot Schumacher bei Haas wäre einem Ex-Fahrer noch so lieb. Ex-Teamkollege Nikita Mazepin hat sich ebenfalls zur Causa Schumacher geäussert. Eigentlich hätte der Russe ja in dieser Saison erneut an der Seite Schumachers in der Formel 1 fahren sollen, doch wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine trennte sich das Team vom 23-Jährigen.