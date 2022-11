USA : Teamleiter erschiesst sechs Menschen – Walmart-Mitarbeiterin fordert 50 Millionen

Ein Motiv für die Tat in Chesapeake, einer Stadt nahe der Küste Virginias mit etwa 250’000 Einwohnern, hatte die Polizei am Donnerstag zunächst noch nicht ermittelt. (Archivbild)

Am 23. November hat ein Mann in einem Supermarkt im US-Bundesstaat Virginia sechs seiner Kollegen und sich selbst gerichtet.

Eine Woche nach einem Schusswaffenangriff in einer Filiale von Walmart in den USA hat eine Angestellte die Einzelhandelskette verklagt. Das Unternehmen habe den Mitarbeiter, der in dem Supermarkt im US-Staat Virginia sechs Menschen und sich selbst tötete, weiter beschäftigt, obwohl seine Neigungen zu Gewalt, Drohungen und sein eigenartiges Verhalten bekannt gewesen seien, hiess es in der Klage vom Dienstag. Die Mitarbeiterin, die den Angriff überlebte, forderte 50 Millionen Dollar Entschädigung für das erlittene Trauma. Walmart äusserte sich auf Bitten um eine Stellungnahme zunächst nicht.