Zukunft des Internets : Tech-Giganten investieren Milliarden US-Dollar in «Metaversum»

Das «Metaversum» könnte irgendwann das klassische Internet ersetzen. In einer virtuellen Welt findet man alles, was man auch in der Suchmaschine findet, mit dem Unterschied, dass man es beinahe praktisch anfassen kann. Was nach Science Fiction klingt, könnte Realität werden. Facebook, Microsoft und Co. investieren Milliarden US-Dollar.

Allein Facebook schafft in Europa 10’000 Arbeitsplätze zur Entwicklung . Solche v irtuelle n Welten sind aber nicht wirklich neu. Das Spiel «Ultima Online» war das erste Online-Rollenspiel 1997. In dieser Pixel 2D Welt kämpfte man mit seinen Freunden online gegen Drachen und sonstige Kreaturen .

Mit dem «Metaversum» wollen grosse Firmen all diese verschiedenen Welten, die es schon gibt, zu einem grossen Universum verbinden.

Schon heute gibt es unzählige Online-Welten, die man mit und ohne VR-Brille erkunden kann. Michael Ramseier vertreibt Welten für Firmen und zeigt ein Beispiel auf: Anstatt in ein einfaches Zoom Meeting einzutreten, soll man mit dem 2D-Avatar eine eigene Welt erkunden. Auch Daniel Diemers, Blockchain-Experte der SNGLR Group, ist vom Potenzial dieser Welten überzeugt. « Es ist sehr spannend, es ist eine internationale Community. Als Beispiel findet im Metaverse Decentraland am 21. Oktober ein viertägiges Musikfestival statt. Bekannte Namen wie Paris Hilton oder Deadmau5 spielen in Live-Sets. »

Facebook und Co. wollen eine Welt kreieren, die alle in ihren Bann zieht und durch das würden die Tech-Giganten unweigerlich auch viel Geld verdienen. Ob das tatsächlich die Zukunft des Internets ist, wird sich in den nächsten Jahren zeigen.



