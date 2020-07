Zu einflussreich?

Tech-Giganten müssen sich vor US-Kongress verantworten

Google, Amazon, Facebook und Apple mussten vor einem Ausschuss des US-Kongress antraben. Der Vorwurf: Die Firmen sollen den Wettbewerb verzerren. Noch nie waren alle vier Technologie-Riesen gemeinsam angehört worden.

So auch Facebook-Gründer Mark Zuckerberg. Die CEOs der Tech-Firmen wurden aufgrund der Corona-Pandemie zugeschaltet.

Vier der grössten Technologie-Unternehmen der Welt mussten am Mittwoch vor dem US-Kongress antraben. Im Bild: Amazon-Chef Jeff Bezos.

Die Demokraten im Ausschluss nahmen in einer Fragerunde vor allem die Gründer und Chefs von Facebook und Amazon, Mark Zuckerberg und Jeff Bezos, in die Mangel. So wurde Bezos mit Fragen dazu überschüttet, ob Amazon Daten von Händlern auswertet, die Waren auf der Plattform des Konzerns verkaufen, um ihnen mit eigenen Angeboten Konkurrenz zu machen. Der Amazon-Chef sagte, es gebe zwar interne Vorschriften dagegen, er könne aber nicht garantieren, dass sie nie verletzt worden seien.