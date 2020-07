Motiv wohl klar

Tech-Millionär zerstückelt – Polizei nimmt Assistenten fest

Der Unternehmer Fahim Saleh (33) wurde geköpft und regelrecht zerlegt. Bald gab es Spekulationen, ein Profikiller könnte hinter dem Mord stehen. Jetzt aber wurde Salehs persönlicher Assistent festgenommen.

Saleh (33) war in seiner Wohnung in Manhattan ermordet worden.

Diese Woche sorgte die Meldung über den Mord an Fahim Saleh (33) für Schlagzeilen. Die Leiche des erfolgreichen Unternehmers war in dessen Luxusapartment in der Lower East Side in Manhattan gefunden worden (20 Minuten berichtete). Sein Kopf fehlte, ebenso wie Arme und Beine, die in Plastiksäcke gepackt waren. Neben dem Toten lag eine elektrische Säge. Jetzt hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen: den persönlichen Assistenten des 33-Jährigen, Tyrese Devon Haspil (21).