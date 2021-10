Tech-Metropole : Techgiganten angeln sich in Zürich mit viel Geld die Talente

Google, Facebook, Amazon und nun auch Zalando bauen den Wirtschaftsstandort Zürich nach den Regeln des Silicon Valley um.

Zalando will in Zürich von der Nähe zur ETH profitieren.

Der Modehändler Zalando folgt dem Vorbild anderer internationaler Techgiganten und mietet ab 2022 auf eineinhalb Stockwerken des Prime Towers, um so seine Präsenz in Zürich auszubauen. Auf den Standort Zürich setzten vor der deutschen Firma bereits Google, Microsoft, IBM, Facebook, Hitachi oder Amazon.

Dorian Selz, ein erfahrener Zürcher Techunternehmer, spricht von einer rasanten Transformation des Standorts, die auch problematische Seiten habe: Konzerne böten den begehrten Hochschulabgängern Einstiegssaläre von bis zu 150’000 Franken – KMU könnten da nicht mehr mithalten. Ein in den USA tätiger Vertreter des Zürcher Standortmarketings bestätigt, es gehe in eine ähnliche Richtung wie im Silicon Valley, wo junge Software-Entwickler schnell mehrere Hunderttausend Franken verdienten – er könne sich aber nicht vorstellen, dass es in Zürich so extrem werde, sagte Lukas Sieber der Zeitung.