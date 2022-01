Pandemie – Technikerin bastelte fast 1000 Kraniche für Corona-Tote

Im November und Dezember 2021 faltete sie 966 farbige Kraniche – so viele Menschen starben in dieser Zeit an Covid.

Neue Massnahmen will der Bundesrat erst ergreifen, wenn sie unumgänglich sind. Sein Entscheid nach der Sondersitzung am Freitag stiess in den sozialen Medien über das Silvesterwochenende teilweise auf heftige Kritik. Die Twitter-Userin «Frau Kagibari» nimmt den neuen Bundespräsidenten Ignazio Cassis (FDP) mit viel Bastelarbeit in die Pflicht: Im November und Dezember 2021 faltete sie 966 farbige Kraniche – so viele Menschen starben in dieser Zeit an Covid. «All diese Toten wären vermeidbar gewesen. Öffnen Sie die Augen! Handeln Sie endlich!», fordert sie im Post den Bundespräsidenten auf.