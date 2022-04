Wasserstoffbus in Luzern - «Technisch ist es noch besser, als ich mir das vorgestellt hatte»

Getankt werden kann der Bus an einer Wasserstofftankstelle in Rothenburg.

Positive Reaktionen von Personal und Fahrgästen

«Technisch ist es noch besser, als ich mir das vorgestellt hatte. Mit einem Batteriebus könnte man wohl nicht dieselbe Tagesleistung abdecken», so der Geschäftsführer. Getestet wird der Bus auf fast allen Ortsbuslinien in Emmen, unter anderem auch auf hügeligen Strecken. Vom Personal und auch von Fahrgästen habe man bisher sehr positive Reaktionen erhalten.

Doch warum ist ein Wasserstoffbus interessant für die Unternehmen? So wurden diese Busse 2020 in einer Studie des Bundesamtes für Energie (BFE) auch kritisch beäugt, «weil einerseits die Herstellung von Wasserstoff energieintensiv ist und andererseits die Umwandlung von Wasserstoff in Strom in der Brennstoffzelle mit grossem Energieverlust verbunden ist.» Auch der VVL hatte 2019 in seiner E-Bus-Strategie Fragezeichen bezüglich der Energieeffizienz der Fahrzeuge. Das grösste Potenzial liegt gemäss Bericht bei E-Bussen mit Batterien.