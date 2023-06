Die Technischen Mitarbeiter des Theater Basel fordern neuen GAV

Dies ist bereits der zweite Protest in der jüngsten Zeit, mit dem die Gewerkschaften das Theater überrumpelt haben.

Im Foyer Public des Theater Basel stehen zurzeit die verschiedensten Arbeitsgeräte der technischen Mitarbeiter. Dies alles soll einen stillen Protest darstellen, aufgrund von immer wieder verschobenen Verhandlungsterminen zum Gesamtarbeitsvertrag der technischen Mitarbeiter des Theaters. «Das Theater hat mehrere Verhandlungstermine abgesagt, seit es zugestimmt hat, Verhandlungen aufzunehmen», so Alexandra Aronsky, Gewerkschaftssekretärin der Vpod Region Basel gegenüber 20 Minuten.

Das Theater selbst hatte nicht mit der Aktion gerechnet. «Wir sind auch ein bisschen überrumpelt», so eine Sprecherin auf Anfrage von 20 Minuten. Grund für die Verschiebung der Termine sei laut Theater Basel, dass zwei für die Verhandlungen wichtige Positionen noch nicht oder erst gerade neu besetzt wurden. So wäre der Posten des technischen Direktors erst gerade neu besetzt worden und der Posten des Finanzdirektors sei noch gar nicht wieder besetzt.

«Es wird einfach mit verschiedenen Ellen gemessen. Wenn Leute in der Maske ausfallen, muss die Premiere trotzdem stattfinden. Wir können nicht auf die Besetzung oder Einarbeitung dieser Stellen warten», entgegnet Aronsky. Die Verbesserungen bräuchte es jetzt und nicht erst in zwei Jahren. «Wir haben gehofft, das alles am Verhandlungstisch gelöst werden könnte.»