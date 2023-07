Technische Probleme bei SBB – Billettkauf eingeschränkt

Die SBB rät, bei Problemen Billette direkt beim Personal im Zug oder in einem Reisezentrum der SBB zu kaufen.

Aktuell kann es beim Kauf von SBB-Billetten zu Problemen kommen. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt ein Sprecher, dass der Billettkauf über SBB Mobile sowie über die Website SBB.ch wegen technischen Störungen nur eingeschränkt möglich ist. «An den Automaten kann es ebenfalls zu Schwierigkeiten kommen», so SBB-Sprecher Bas Vogler gegenüber 20 Minuten.

Vogler rät, bei Problemen Billette direkt beim Personal im Zug oder in einem Reisezentrum der SBB zu kaufen. Die Ursache der Störung – ein Softwarefehler – sei identifiziert und an der Lösung werde gearbeitet. «Gemäss Prognose ist das Problem um 15.00 Uhr behoben, dies jedoch mit Vorbehalt», so Vogler.