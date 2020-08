Technische Störung am Banhof Luzern – Züge fallen reihenweise aus

Am Bahnhof Luzern ist es zu einer technischen Störung gekommen. Es entstehen lange Wartezeiten.

In und rund um den Banhof warten die Menschen für lange Zeit

In Luzern fallen reihenweise Züge aus. Grund ist ein technischer Defekt an der Bahnanlage.

Eine Stellwerkstörung hat laut Angaben der SBB am frühen Mittwochabend vorübergehend den Zugverkehr im Bahnhof Luzern teilweise lahmgelegt. Mehrere Intercity-Züge fielen aus oder waren verspätet. S-Bahnen wurden in Vorortsbahnhöfen gewendet.

Die Störung führte am Abend zu Verspätungen und Zugsausfällen. Mehrere Reisende aus der Nord- und Westschweiz auf dem Weg in den Süden wurden angewiesen, über Zürich zu reisen. Die Züge der Zentralbahn von Luzern nach Engelberg OW und Interlaken BE verkehrten planmässig.