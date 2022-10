Herbstferien Flughafen Zürich am 26.09.22

Am Mittwochmittag, kurz vor zwölf Uhr, erreichte die Redaktion von 20 Minuten folgende Meldung: «Ich bin gerade am Flughafen Zürich und möchte nach Palermo fliegen. Das Boarding soll gleich losgehen, allerdings mit 45 Minuten Verspätung. Anscheinend gibt es eine technische Störung vor Ort», so der News-Scout.