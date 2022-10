Deutsche Bahn: Technische Störung – Fernverkehr in Norddeutschland vorübergehend eingestellt

Aufgrund einer «technischen Störung an der Strecke» hat die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland vorerst eingestellt. Es komme zu kurzfristigen Zug- und Halteausfällen, teilte die Deutsche Bahn am Samstagmorgen auf ihrer Website mit. Die Störung konnte in Verlauf des Morgens behoben werden.