Herbstferien: Technische Störung – Gotthard-Strecke für unbestimmte Zeit unterbrochen

Grund dafür ist eine technische Störung an der Bahnanlage.

Derzeit steht der Bahnverkehr zwischen Arth Goldau und Chiasso still. Grund für die Störung auf der Gotthard-Strecke soll laut der SBB ein technisches Problem an der Bahn-Anlage sein. Wie die SBB auf Twitter schreibt, sei noch unklar, wie lange die Störung bestehen wird.

Das ausgerechnet jetzt, wo sich in vielen Kantonen die letzte Woche der Herbstferien zu Ende geht, der Zugverkehr aus dem Süden in Richtung Norden unterbrochen ist, dürfte die Heimreise vieler Reisenden zu einem Ärgernis machen. Denn mit der Störung auf der Gotthard-Strecke besteht derzeit keine Möglichkeit, vom Tessin in die Zentralschweiz zu reisen. Die SBB rät deshalb derzeit allgemein von einer Reise ab.