Technische Störung legt Silver-Star im Europapark lahm

Die Silver-Star im Europapark musste am Mittwochmorgen evakuiert werden.

Die Kult-Bahn des Europaparks in Rust blieb am Mittwochmorgen um 11.20 Uhr während der Fahrt plötzlich stehen. Grund dafür ist eine technische Störung, wie ein Sprecher des Parks mitteilte. Die Bahn sei daraufhin ordnungsgemäss geräumt worden und den Fahrgästen gehe es gut. Manche fanden es ganz lustig, die Bahn auf diese ungewohnte Art zu verlassen, so der Sprecher.