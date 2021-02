In der Nacht auf Freitag wurde die Polizei in einem Wald in St-Prex auf eine illegale Party aufmerksam.

Am Freitagmorgen löste die Polizei eine Privatparty in einem Wald in der Region Morges VD auf, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Eine Polizeipatrouille sei morgens um 2 Uhr auf eine grössere Personengruppe aufmerksam geworden. Nach einem Gespräch erzählten die Personen, dass sie an einer Party teilnehmen würden.