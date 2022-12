Lokführer findet in Glarus Teddybären und macht sich auf die Suche nach dessen Besitzer

Gefunden wurde er zwischen den Gleisen beim Bahnhof in Glarus.

Am Montag entdeckte ein Lokführer einen nassen hellbraunen Teddybären, der einen grünen Pullover trägt, zwischen den Gleisen beim Bahnhof in Glarus. Diesen nahm er unter seine Fittiche. So durfte der Stoffbär den Lokführer bei seinem Alltag im Führerstand begleiten. Von dieser Fahrt hat der Mann mehrere Fotos erstellt und mit diesen einen Suchaufruf nach dem Besitzer des Plüschtiers auf Facebook geteilt.