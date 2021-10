Vagina duplex – Tee (24) dachte, zwei Vaginas zu haben sei nichts Besonderes

via Heute.at

Tatsächlich sind derartige anatomische Fehlbildungen nicht so selten, wie man vielleicht meint. Eleanor Rowe aus dem englischen Ranskill in Nottinghamshire etwa hatte einen angeborenen Uterus didelphys – oder Uterus duplex.

Als sie herausfand, dass ihr Partner beim Geschlechtsverkehr stecken bleiben könnte, weil ihre Vaginen nur halb so gross wie normal sein, entschied sie sich zur Operation. «Das hat mir Angst eingejagt», so die heute 24-Jährige zu Dailymail.co.uk. Ein Jahr später, mit 17 Jahren, wurde ihr schliesslich das Septum entfernt.

Dass das etwas Aussergewöhnliches ist, erfuhr sie jedoch erst in der Pubertät.

Mit 16 Jahren merkte die Australierin Tee Bartlett aus New South Wales, dass bei ihr etwas anders war. Als sie ihrer Mutter eine Frage zur korrekten Verwendung von Hygieneartikeln stellte, reagierte diese geschockt. Sie wollte nämlich wissen: «In welches Loch wird der Tampon eingeführt, links oder rechts?» Das «Was?» der Mutter machte der jungen Frau klar: Zwei Vaginalöffnungen sind nicht normal. Schliesslich wandte sie sich an einige Ärzte, um der Sache auf den Grund zu gehen. Bis Bartlett die richtige Diagnose bekam, dauerte es allerdings eine Weile.

Bei ihrer ersten Anlaufstelle wurde sie mit ihrem Problem nicht ernst genommen, schildert die heute 24-Jährige. Alles sei ganz normal, hiess es damals: «Die beiden Ärzte haben alles ignoriert, was ich gesagt habe und mich für verrückt erklärt.» Der zweite Arzt habe es sich sogar angeguckt und angegeben, dass alles ganz normal sei. «Ich hatte langsam das Gefühl, dass ich verrückt werde. Ich habe an mir gezweifelt», zitiert Metro.co.uk Bartlett. Erst der dritte Arzt stellte eine Diagnose: Vaginalseptum (siehe Box).

Vaginalseptum (von lateinisch vagina – «Scheide» und septum «Trennwand»), auch Vagina duplex genannt, ist eine angeborene anatomische Fehlbildung der Vagina. Man unterscheidet zwischen zwei Formen: der longitudinalen, längs orientierten, und der vertikalen, bei der die Trennwand quer verläuft. Insbesondere das longitudinale Septum bleibt in den meisten Fällen ohne Symptome. Erst mit Beginn der Geschlechtsreife wird ein Vaginalseptum auffällig. Mögliche Anzeichen sind Schwierigkeiten beim Einführen eines Tampons, Schmerzen sowie mechanische Probleme beim Geschlechtsverkehr. Auch eine erschwerte Geburt wurde beschrieben.

Unterstützung vom Partner

«Die Scheidewand ist bei Babys im Mutterleib nichts Unübliches, aber normalerweise löst sie sich irgendwann auf. Meine war aber etwas dicker und so lang wie ein Finger, deswegen hat sie sich nicht aufgelöst und musste operativ entfernt werden», erinnert sich Bartlett ggeüber Heute.at. Als sie herausfand, dass ihr Partner beim Geschlechtsverkehr stecken bleiben könnte, weil ihre Vaginas nur halb so gross wie normal seien, entschied sie sich zur Operation. «Das hat mir Angst eingejagt», so die heute 24-Jährige zu Dailymail.co.uk. Ein Jahr später, mit 17 Jahren, wurde ihr schliesslich das Septum entfernt.