Kannibalismus in Tarascon (F) - Teenager (13) getötet, zerstückelt und gegessen

In Tarascon tötete ein 32-Jähriger einen 13-jährigen Jungen. Danach verspeiste er ihn.

Als die Polizei kam, ergriff er die Flucht. Dabei wurde er erschossen.

In seiner Wohnung wurden satanische Kultobjekte sichergestellt.

Als die französischen Polizisten sich Zugang zur Wohnung in Tarascon nahe Montpellier verschafften, boten sich ihnen grauenhafte Bilder. In der Küche entdeckten sie in einem Müllsack eine Leiche, der der rechte Arm und der Kopf fehlten. Den Kopf fanden sie im Eimer im Badezimmer. «Er wurde teilweise gegessen», so eine Quelle gegenüber der französischen Version von «20 Minutes».

Am Sonntagabend kurz nach 23 Uhr alarmierte ein Nachbar den Notdienst und sagte, er habe in einer Wohnung eine Leiche in einem Müllsack gesehen. Als die Polizisten den Tatort erreichten, flüchtete ein Mann durch das Fenster über das Dach. In der Wohnung wurden satanische Kultobjekte sichergestellt.

Teenager war aus Internat ausgebüxt

Beim Opfer handelt es sich um einen 13-jährigen Teenager, der am Freitagabend aus einem Schulinternat in Marseille ausgebrochen war. Gemäss derzeitigen Erkenntnissen war er unterwegs zu seiner Mutter, die ein paar Hausnummern vom Tatort entfernt wohnt.

Der Bewohner, ein 32-jähriger Mann, war der Polizei wegen Gewalttaten und mehreren Aufenthalten in psychiatrischen Kliniken bekannt. Er wurde nach seiner Flucht übers Dach um drei Uhr in der Früh in der Innenstadt von Arles gesichtet. Gemäss der Quelle von «20 Minutes» flüchtete er sich in eine Sackgasse, wo er über ein Tor zu klettern versuchte. Dabei wurde er von einem Polizisten erschossen. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet.