Châtel-St-Denis FR : Teenager (14 und 16) zünden Food-Automat an

Am Sonntagabend wurden die Feuerwehr und die Polizei wegen des Brandes eines Nahrungsmittelautomaten in Châtel-St-Denis alarmiert. Bei der Suche nach den Brandstiftern konnte die Polizei die mutmasslichen Täter anhalten.

In der Nacht auf Montag hat die Kantonspolizei Freiburg einen 14-Jährigen und ein 16-Jährigen festgenommen. Grund: Die beiden Jugendlichen sollen am Sonntagabend in Châtel-St-Denis absichtlich einen Nahrungsmittelautomaten angezündet haben. Die Feuerwehr musste mit mehreren Wagen ausrücken, um den Brand zu löschen.