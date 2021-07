Mexiko - Teenager (18) überlebt zweifache Bissattacke eines Krokodils

Ein 18-jähriger Teenager wollte in den Ferien in Mexiko in der Nacht noch schwimmen gehen im Meer direkt vor dem Hotel.

Die 18-jährige Kiana Hummel wollte während ihres Urlaubs in Mexiko noch spät in der Nacht schwimmen gehen. Plötzlich sprang laut der «Daily Mail» ein über 3,5 Meter langes Krokodil aus dem Wasser und biss sie in ihr rechtes Bein. Das Krokodil zog Kiana unter Wasser, aber sie schlug so fest wie möglich zu, in der Hoffnung, dem Biss zu entkommen. Dies glückte vorerst, doch dann packte das Krokodil ihr linkes Bein und zog sie ein zweites Mal unter Wasser. Sie kämpfte weiter gegen das Tier, bis eine Gruppe von Menschen ihr zu Hilfe kam und sie aus dem Griff des Reptils befreite. Ein Krankenwagen traf etwa 45 Minuten nach dem Vorfall ein.