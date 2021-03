Der 14-Jährige wurde mit einem Messer am Arm verletzt. (Symbolbild)

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Winterthurer Hauptbahnhofs.

Die Stadtpolizei Winterthur nahm am Mittwoch einen Jugendlichen fest, der mutmasslich kurz zuvor einen anderen Jugendlichen mit einem Messer verletzt hatte. Kurz nach 15.45 Uhr hatte sich ein 14-Jähriger bei der Einsatzzentrale gemeldet. Wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst, schilderte er, dass er soeben in der Nähe des Hauptbahnhofs bei einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt worden sei.