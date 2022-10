Krakau, Polen: Teenager auf Schulreise besucht Stripclub – dann sind 5500 Franken weg

Das geschah in einem Stripclub in der polnischen Stadt Krakau.

Auf einer Schulreise ging ein Deutscher in einen Stripclub in Krakau.

Ein junger Deutscher ist in einen polnischen Stripclub gegangen – danach waren über 5500 Euro von seinem Konto verschwunden. Auf einer Schulreise nach Krakau sei der 18-Jährige aus Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach in den Club gegangen und habe dort 64 Euro für einen «Private Dance» mit seiner EC-Karte bezahlt, teilte die Amberger Polizei am Dienstag mit. Ob der junge Mann dabei mit einer Tänzerin in einen separaten Raum ging oder diese an seinem Tisch tanzte, sei unklar, sagte ein Sprecher.