Weinfelden TG : Teenager drohen Schule – das könnte teuer werden

Zwei Jugendliche im Alter von 17 und 18 Jahren wurden im Kanton Thurgau festgenommen, weil sie per Telefon einer Schule eine anonyme Drohung übermittelten.

Die Kantonspolizei Thurgau hat am Dienstag zwei Personen im Alter von 17 und 18 Jahren festgenommen. Diese werden verdächtigt, am Neujahrstag gegenüber einer Berufsschule in Weinfelden eine anonyme telefonische Drohung abgegeben zu haben. Am Samstag, kurz nach 17 Uhr, wurde die Kantonspolizei Thurgau über das Telefonat informiert. «Eine vorerst unbekannte Person hatte gedroht, dass am Montag an der Schule etwas passieren würde», heisst es in einer Medienmitteilung der Kapo Thurgau. Die Polizei hat darauf Massnahmen zum Schutz der Schülerinnen und Schüler sowie der Angestellten getroffen.