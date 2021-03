Am Mittwoch wurde ein 18-Jähriger festgenommen, der daraufhin in Handschellen versuchte, vor der Polizei zu fliehen.

Partys am Strand enden in Chaos, die Polizei nimmt täglich junge Menschen in Gewahrsam.

In Miami und Daytona Beach i m US-Staat Florida feiern t ausende US-Studierende , als gäbe es keine Pandemie. Trotz aller Warnungen der Behörden und der Aufforderung der Unis, in diesem Jahr nicht am Spring Break teilzunehmen, reisten junge Menschen aus dem ganzen Land in den Sunshine State. Videos auf Social Media zeigen, wie Menschenmassen an Stränden, in Bars und Clubs eng beieinander und ohne Masken Party machen .