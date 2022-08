Österreich : Teenager flüchten in Lieferwagen vor Polizei – 14-Jähriger wird angeschossen

Eskalation beim Polizeieinsatz: Als Beamte einen verdächtigen Lieferwagen verfolgten, gab der Fahrer Gas. Schliesslich blieb der Wagen auf Geleisen stecken – als die Insassen heraussprangen, schoss ein Polizeibeamter einen 14-Jährigen an.

Der Zwischenfall ereignete sich mitten in St. Anton.

Am frühen Freitagmorgen war einer Polizeistreife im Raum Wörgl in Tirol ein weisser Ford Transit aufgefallen, der den Beamten rasch verdächtig vorkam. Als sie die Insassen kontrollieren wollten, raste der Lenker des Wagens auf der Bundesstrasse 178 davon. In St. Anton verlor der Lenker bei einem Bahnübergang offenbar die Kontrolle über den Wagen – der weisse Bus geriet auf die Geleise und blieb stecken.