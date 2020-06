Herisau AR

Teenager flüchten mit KTM vor Polizei – nach Verfolgungsjagd geschnappt

Am Sonntagnachmittag flüchteten im Appenzellerland drei Motorradlenker aus dem Kanton Bern vor einer Polizeikontrolle. Erst eine Strassensperre stoppte die Fahrt von zwei Lenkern. Der dritte flüchtete, konnte aber später im Kanton Bern angetroffen werden.

Am Sonntag kurz nach 15.00 Uhr sind der Polizei drei Töfffahrer aufgefallen, welche mit übersetzter Geschwindigkeit und ohne Kontrollschilder von Appenzell Richtung Hundwil AR unterwegs waren. Eine Patrouille der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden nahm in Waldstatt AR mittels Blaulicht und Sirene die Verfolgung der in Richtung St. Gallen flüchtenden Töfffahrer auf, schreibt die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden in einer Medienmitteilung am Montag. Zeitgleich wurden weitere Patrouillen sowie die Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen beigezogen. Während der Flucht missachteten die drei Jugendlichen etliche Halteaufforderungen seitens der Polizei.