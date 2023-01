Sizilien: Bub (13) von 2 Teenagern stundenlang gefoltert – «wir werden dich anzünden»

Die beiden Jugendlichen wurden festgenommen und in eine Jugendstrafanstalt gebracht. (Symbolbild)

Der Angriff fand in der Ortschaft Caltanissetta auf Sizilien statt.

In Italien haben zwei 15 Jahre alten Teenager einen 13-jährigen Schüler stundenlang gefoltert. (Symbolbild)

Ein beispielloser Gewaltexzess unter Jugendlichen schockt Italien: Ein 13-jähriger Bub aus der Ortschaft Caltanissetta auf Sizilien wurde von zwei 15-Jährigen entführt. Die Teenager folterten den Schüler stundenlang, beleidigten und bespuckten ihn, schlugen auf ihn ein. Erst nach fast zwei Stunden liessen sie das Opfer wieder gehen – mit der Drohung, er werde sterben, wenn er jemandem erzählt, was passiert ist.

Der 13-Jährige kannte einen seiner Peiniger aus der Schule. Er war darum nicht verwundert, als er von ihm eine Whatsapp-Nachricht erhielt: «Komm morgen früh in meine Garage, ich muss mit dir reden», stand darin. Das Opfer glaubte, der Täter würde ihm eine elektronische Zigarette zeigen. Es war eine Falle: Als er in der Autowerkstatt ankam, war der 15-Jährige in Begleitung eines weiteren Jugendlichen. Zusammen setzten sie den 13-Jährigen auf einen Stuhl, fesselten ihn mit Verpackungsklebeband um die Knöchel und Handgelenke und klebten seinen Mund zu.