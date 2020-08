Neu im Kino Teenager kämpft gegen kinderfressenden Waldgeist

In einem amerikanischen Dorf lässt eine übernatürliche Macht Kinder verschwinden, eine Psychotherapeutin erlebt eigene Schicksalsschläge durch ihre Patientin erneut – und weitere Filme, die neu im Kino laufen.

«The Wretched»

Wochenlang hielt sich dieser Low-Budget-Horrorfilm in den US-Kinocharts. Zwar gab es durch Corona nur wenige Neustarts, die Konkurrenz war also klein, aber auch mit mehr neuen Filmen, die in den Autokinos anliefen, blieb «The Wretched» in den Top 3.



Der Streifen dreht sich um Ben (John-Paul Howard), der die Sommerferien bei seinem Vater in einem Dorf an der Küste verbringt. Das Quartier hat eine makabere Vorgeschichte: Vor über dreissig Jahren wurde im Nachbarhaus bei Familie Gambel ein Mädchen vor den Augen der Babysitterin von einem knochigen Wesen verspeist.