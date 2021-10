Südostbahn : Teenager löste mit App aus Versehen falsches Ticket – SBB zeigte ihn an

Weil ein Teenager mit den Daten seiner Mutter ein Zugbillett löste, verzeigte die SBB den 15-Jährigen bei der Polizei. Erst als die Mutter sich an die Medien wandte, lenkte das Bahnunternehmen ein.

Beim Kundendienst half man dem jungen Mann nicht weiter. Erst als die Familie an die Öffentlichkeit ging, krebste die SBB zurück.

«Nehmen Sie sich einen Anwalt»

Sowohl Sohn als auch Mutter erschraken über die Härte der Sanktion. Sie sahen ein, dass ein Fehler passiert war – «gegen eine Busse hätte ich vermutlich nicht einmal etwas einzuwenden gehabt», so die Mutter – doch die Sache mit dem Strafantrag erschien ihnen doch etwas hart. «Wäre mein Sohn einfach schwarz gefahren, wäre er mit einem Zuschlag von 90 Franken davongekommen», wird die Mutter im Bericht zitiert.

Also wandte sich die Familie an den Kundendienst der SBB. Dort habe man der Frau gesagt, sie solle sich einen Anwalt nehmen, wenn sie sich wehren wolle. «Ich hätte etwas mehr Verständnis für die Situation erwartet», ärgert sich die Mutter. Weil sie die Sache nicht einfach akzeptieren wollte, wandte sie sich an das SRF-Konsumentenmagazin «Espresso», um den Fall publik zu machen.