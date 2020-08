Basel-Stadt

Teenager mit Schusswaffe bedroht

Die Täter zückten während einem Streit zwei Waffen und bedrohten die Teenager auf einem Schulhausplatz.

Am frühen Samstagmorgen um kurz vor 3 Uhr wurden in der Kanonengasse bei der Turnhalle der Sekundarschule Holbein in Basel-Stadt ein 18- und ein 19-jähriger Mann von zwei Unbekannten mit einer Stich- und einer Schusswaffe bedroht. Die mutmasslichen Täter konnten festgenommen werden. Bei der Schusswaffe handelt es sich laut ersten Erkenntnissen um eine Schreckschusswaffe.